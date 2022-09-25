網路瘋傳1段35秒影片，其影片內容是1輛日系高性能敞篷跑車「S2000」，疑駕駛高速行駛導致彎道失控撞山壁慘況，且該駕駛未繫安全帶，又在山路彎到高速行駛，最後駕駛連車直接撞山壁「旋轉一圈」，所幸未造成嚴重傷害，而網友也罵翻「命真大脖子沒甩斷」，另外也有網友感嘆「真的沒那技術別浪費一台好車」、「S2000欸，撞一台少一台」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段35秒影片，影片中可見拍攝鏡頭是在1輛敞篷車內，左前方是1名穿著白衣的男子駕駛，正在某山路中高速行駛，伴隨著高亢的排氣聲浪，豈料，駕駛經過一個左彎後，整輛車便開始失控，一直往左側山壁方向過靠近，男子快速的將方向盤往右打到底，但車輛已經完全失控，直接撞上左側山壁後側翻，此時，可見畫面旋轉一圈，疑似未繫安全帶的男子身體劇烈搖晃，隨著車子也翻了一圈，所幸男子未被甩出車外，畫面最後車輛已翻正，一旁的樹葉被掃落不少。

男子駕駛S2000敞篷車疑過彎失控，整輛車「旋轉一圈」落地。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

影片一出，網友紛紛留言表示「頭皮沒被削到，運氣很好了」、「不得不說，運氣真的蠻好的」、「會握方向盤都以為自己是車神」、「幸好對向沒車，不想活自己去就好了」、「頸椎要檢查」、「技術不好就開慢一點」、「命真大脖子沒甩斷」、「過個彎能搞成這樣，不簡單」、「看起來從頭到尾都準備填海樣」。

另外有網友眼尖發現此輛車是日系高性能敞篷跑車S2000，看著該車撞山不惜感嘆，「可惜那台車了，跟錯主人了」、「真的沒那技術別浪費一台好車」、「S2000又少一台了」、「又少一台2000，浪費了」、「又少了一台好車S2000」、「S2000欸，撞一台少一台」、「又少一台經典車了，沒那個技術就不要學人家飆」。