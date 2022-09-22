有駕駛車輛在高架橋上，因壓過伸縮縫竟導致引擎蓋突掀開，該駕駛些微左右偏移後，在護欄旁將車停住，所幸未釀成車禍。

這樣散熱比較好？有輛轎車行經在新北市泰山區台1線高架路段，疑似因為橋上伸縮縫，導致車子上下起伏後，引擎蓋突然掀了起來，該車瞬間減慢速度，亮起警示雙黃燈，由於該車輛駕駛視線被擋住，因此車子有些微的「左右偏移」，但最終在護欄旁停下，所幸未造成車禍；不過網友並不領情認為車子位置停錯，非常危險。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段23秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市泰山區台1線高架路段，前方有輛白色的轎車，在經過高架橋的伸縮縫時，該車的引擎蓋不知什麼原因，突然整個掀起來，便趕緊減速亮出警示雙黃燈，且在高架橋上些微左右偏移後，最後緩速的將車向右停在護欄旁，所幸未釀成車禍，而在後方的駕駛的行車紀錄器也拍下了此突發狀況。

影片一出，網友紛紛留言表示「比挖孔式的引擎蓋還讚，自動上掀散熱」、「引擎蓋這麼重還被風吹起來」、「這樣散熱比較好」、「開車開到一半，車子想大口呼吸」、「這是引擎蓋沒蓋好？」、「八成是出發前沒蓋好」、「樣也能開啊，跟本看不到前方」、「連選擇停車位置都是錯的，這樣停根本欠撞」。