今（18）日大小地震不斷，公路總局三工處甲仙工務段晚間表示，南橫公路由於梅山口至向陽管制路段已達地震預警性管制封閉標準（地震震度五級以上），明（19）日將實施預警性封閉，屆時南橫的梅山口至向陽段將管制。

在17日晚間台東縣發生芮氏規模6.4地震後，今日下午2時44分於台東池上鄉又發生芮氏規模6.8地震，梅山口至向陽管制路段已達地震預警性管制封閉標準。

且工作人員今天在南橫公路路段巡邏時發現多處路段有零星落石，雖已持續排除，但梅山口至向陽管制路段因地震特殊情況，及餘震持續發生恐有偶發落石坍方，為確保用路人安全，三工處已指派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒。

19日南橫公路梅山口至向陽將不開放，管制時間從上午7時至下午5時，將實施預警性封閉。三工處也呼籲，請民眾上山前先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象，將影響行車視距，請民眾避免在下雨或濃霧天候上山。