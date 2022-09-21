台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網）
台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網）
台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網）
台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網）

台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉，目前傷亡人數不明，警消獲報已趕往現場救援，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

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