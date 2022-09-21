台61竹圍段貨車追撞巴士「5車連撞」 傷亡不明全線封閉 17:222022/09/21 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網） 台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉。（翻攝自記者爆料網） 台61西濱快速道路南下22公里竹圍路段今（21）下午3點多發生連環追撞事故，其中內線車道有5輛自小客車撞成一團，導致全線封閉，目前傷亡人數不明，警消獲報已趕往現場救援，詳細肇事原因仍有待調查釐清。 台74線5車追撞無人傷 車輛壅塞回堵達6公里 台61線西濱「梧棲到伸港段」9／16夜間起至9／17中午南下封閉施工 影》鬼門將關！她見熄燈房間電腦椅「不明移動」 驚喊：嚇人 #台61 #全線封閉 #不明 #照曝光 #5車追撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和廢棄床墊不明原因起火狂燒 濃煙罩天影響國3視野 11:202022/08/15 社會 共軍演習第4天 「銳鳶無人機」不明原因緊急返場中 13:512022/08/07 政治 南投溫情攏絡推銷健康食品 銀髮族勿上當 04:102022/08/21 地方新聞 不明飛行物驚現江西上空 拖白色尾焰高速橫飛 11:472022/09/01 搜奇 金門駐軍擊落不明無人機 國台辦：民進黨當局借機炒作 19:162022/09/01 兩岸 詭異！大埔「阿婆灣」重機撞電線桿「整輛倒立」 騎士墜50米深谷浮深潭生死不明 09:332022/08/27 社會 金門駐軍開槍 擊落不明民用空拍機 04:102022/09/02 政治要聞 八里路面出現不明油漬 2機車經過打滑釀3傷 18:352022/08/12 社會 「神秘肺炎」狂燒增至10例 WHO鎖定1關鍵病源 19:422022/09/03 國際 扯！台61見重機爸4貼 小孩皆未戴安全帽 他傻眼：抓不住就飛了 19:482022/09/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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