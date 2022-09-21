西濱快速道路梧棲段，今天傍晚發生2貨車追撞、1人受傷，造成南下車道全面暫時封閉中。(民眾提供)

西濱快速道路梧棲段，今天傍晚發生2貨車追撞、1人受傷，造成南下車道全面暫時封閉中。(民眾提供)

台61線西濱快速道路，今天傍晚5時許發生車禍。兩輛大貨車在南下155公里處發生追撞，撞毀中間護欄水泥塊掉到北上車道，造成南下車道全面暫時封閉，梧棲派出所長及交通分隊前往處理。警方指出，一名43歲吳男駕駛輕傷送往童綜合醫院就醫，全案正由警方調查處理中。

警方調查，今天傍晚5時許，西濱快速道路發生車禍，兩輛大貨車在南下155公里處發生追撞，撞毀中間護欄水泥塊掉到北上車道，造成南下車道全面暫時封，北上只剩一車道可通行，警方獲報後前往處理，2部聯結車追撞造成南下車道全面暫時封閉中。

警方指出，34歲鍾男駕駛聯結車沿台61線南下行駛，因左後輪爆胎停於內側車道，43歲的吳姓男子駕駛油罐車疑未注意前方狀況，追撞前車造成南下車道全面暫時封閉。吳男受傷送醫，鍾男未受傷，警方將二人進行酒測。

警方表示，事故發生後車輛占用雙線車道，路肩及外側都無法通行，後方車流回堵，警方已宣導下福德匝道改走平面道路，清水分局派遣梧棲所、安寧所員警到場處理，梧棲所在文昌閘道入口進行管制禁止車輛上橋，現場正由梧棲所和梧棲小隊交通處理中。