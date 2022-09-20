9月18日下午2時44分台東發生規模6.8地震，全台皆有感搖晃，各地率續傳出災情，經2天搶修，交通部公路總局盤點至今日上午，只剩台20線南橫公路阻斷，預計中午前搶通。
公路總局指出，地震後所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，經巡查轄區道路災情，截至20日上午8時，各轄管道路已無災情。
至於道路災阻路段僅有1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口~向陽路段），因36K＋500（檜谷路段）的邊坡坍方，道路雙向阻斷，預計今日中午12時搶通。
9月18日下午2時44分台東發生規模6.8地震，全台皆有感搖晃，各地率續傳出災情，經2天搶修，交通部公路總局盤點至今日上午，只剩台20線南橫公路阻斷，預計中午前搶通。
公路總局指出，地震後所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，經巡查轄區道路災情，截至20日上午8時，各轄管道路已無災情。
至於道路災阻路段僅有1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口~向陽路段），因36K＋500（檜谷路段）的邊坡坍方，道路雙向阻斷，預計今日中午12時搶通。
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