9月18日下午2時44分台東發生規模6.8地震，全台皆有感搖晃，各地率續傳出災情，經2天搶修，交通部公路總局盤點至今日上午，只剩台20線南橫公路阻斷，預計中午前搶通。

公路總局指出，地震後所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，經巡查轄區道路災情，截至20日上午8時，各轄管道路已無災情。

至於道路災阻路段僅有1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口~向陽路段），因36K＋500（檜谷路段）的邊坡坍方，道路雙向阻斷，預計今日中午12時搶通。