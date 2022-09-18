今（18）日下午2點44分台東規模6.8地震，根據公路總局盤點，到下午5點50分嘉義、花蓮、台東已預警性封閉路段1處、道路災阻路段5處、道路災情路段6處。

預警性封閉路段是高雄市桃源區台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段，預計明日下午5點恢復常態管制。明日下午5點至20日上午8點常態夜間封閉。

5處道路災阻路段是：花蓮縣玉里鎮台9線278K＋689~279K＋264玉里大橋橋面龜裂；台東縣鹿野鄉台9線339K＋400北上路段邊坡坍方，預計今日下午6點恢復雙向通行；台20線192K新武路段邊坡坍方阻斷，預計今日下午6點恢復雙向通行；台20線195K新武路段邊坡坍方阻斷，預計今日下午6點恢復雙向通行；台30線32.5K路面龜裂，下陷落差10~20公分，預計明日上午9點恢復雙向通行。

6處道路災情路段是：嘉義縣大埔鄉台3線321K澐密戰備路段落石坍方，無人員傷亡，已於下午4點48分單線雙向通車。花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋I型梁4支掉落，12支位移，未開放通行施工區域內，不影響通行；花蓮縣玉里鎮台9線282K＋200安通橋有龜裂、隆起情況；花蓮縣玉里鎮台9線290K竹田路段路面隆起，目前可單線雙向通行；花蓮縣富里鄉台9線300K路基隆起；台東縣成功鎮台11線119K嘉平5號橋伸縮縫龜裂，尚可通行。