行政院長蘇貞昌今（22日）在行政院聽取衛福部「邊境穩健解封，邁向正常生活」報告，蘇貞昌表示，在國境解封的三項條件上已經做足準備，9月29日起第一階段先取消入境採集深喉唾液PCR檢測改以發放4劑快篩劑，第二階段預計10月13日採入境免居隔（0＋7）。

行政院發言人羅秉成主持院會後記者會轉述蘇貞昌裁示，蘇貞昌表示，在國境解封的三項條件上已經做足準備，疫苗施打率、快篩劑充足率及抗病毒藥物使用率，國人第一劑疫苗接種高達93.4％、第二劑達87.3％、第三劑也接近73％的高水準。

此外，台灣每百人疫苗接種數排名全球第八，無論成人或幼兒疫苗都庫存充足，次世代疫苗預計後天開始施打。確診個案藥物使用率為全球第二，僅次於美國。

蘇貞昌表示，指揮官王必勝所提報階段性開放管理的建議，張上淳也表示支持，他同意政院及指揮中心透過記者會向國人更詳細說明。

蘇貞昌說，採階段性邊境開放管理措施，第一階段將自9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，全面恢復各國互惠免簽證，取消入境採集深喉唾液PCR檢測改以發放4劑快篩劑，開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，並於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

蘇貞昌表示，實施後會觀察1周，會再經2周後公告實施入境免居隔（0＋7），大約落點在10月13日左右，也就是從10月中旬就將能走向第二階段開放措施，措施包含每周入境15萬人次，入境免居隔（0＋7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。