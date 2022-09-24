桃園航空城重要聯外道路「國道1號甲線」，反興建聯盟不滿經過「桃園市最後一塊淨土」虎頭山、五酒桶山多次抗議，甚至曾血濺市府前廣場，歷經近8年，交通部高公局將路線大減7.1公里、剩11公里，交流道也從6處縮減為4處，終順利通過環評和國發會，將函報行政院拚2029年完工通車。

國1甲線早在2014年11月就核定可行性研究，計畫範圍原規畫起自桃園市大園區竹圍漁港附近台61線，行經蘆竹區，於龜山區銜接國道1號，續經中油桃園煉油廠東側，迄於桃園區台1線，但因行經桃煉廠涉及安全議題，而桃煉廠遷廠時程未定，加上通過土石流潛勢溪流及地質敏感區、鄰虎頭山公園考古遺址，沿線生態也很豐富，有穿山甲、保育鳥類、稀有植物等出沒，恐讓動植物面臨燈光聲音干擾、棲地破碎化、路殺等風險，環評審查歷時多年。

交通部與桃園市政府多次溝通討論後，決定縮減開發規模，修正為自台61至國1路段，整體路段大減7.1公里，成為環評8月底通過關鍵，而國1以東則視桃園煉油廠遷廠時程另案辦理。

桃園市長鄭文燦說，國道1號甲線計畫範圍起自台61、迄於國1，全長11公里，共增設4處交流道，總經費約683.64億元，由國道基金全額支應。經國發會通過後，後續由交通部高速公路局進行建設計畫、工程設計、土地變更、用地取得及施工程序，預計2029年完工通車，將提供新高快速公路路廊，分擔國道2號車流，提高區域高快速公路服務水準。

鄭文燦表示，因應航空客貨運快速成長，以及未來桃園航空城將帶來大量就業及居住人口，市府於航空城規畫9條聯外道路，其中增設國2甲線及國1甲線都是在增強桃園國際機場、貨運園區及自由貿易港區的對外聯繫道路。

鄭文燦說，國2甲優先路段「大園交流道至台15線」預計於2024年5月完工，後續路段「國2甲由台15線延伸至台61線」也已開始規畫設計，加上本次通過的國1甲西段，預期可銜接國道系統與台61線快速公路，讓桃園航空城及其周邊地區成為高發展潛力地區。