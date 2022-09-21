台中市和平區中橫台8線便道，受9月初颱風與地震和餘震影響，77K靈甫橋落石不斷。谷關工務段21日指出，目前維持單線雙向通行，10／6日前夜間封閉通行。交通部編列5500萬元興建明隧道及6000萬元進行整治上邊坡，藉由「雙管齊下」，提供大梨山居民一條安全回家的路。

台8線通往和平區梨山地區，23年前921大地震重創，台8線到路的路況破碎及落石不斷。9月初颱風與連日餘震影響，77K處靈甫橋落石接二連三，經公路總局谷關工務段搶修後，日間已恢復單線雙向通行、夜間封閉，現場派駐保全管制，以確保安全。

和平區民指出，靈甫橋處崩塌長達150公尺，經常性落石處是佳陽部落進出要道，居民在梨山上班、上學，經常早上7時首班無法通行，或是到梨山買菜購物，萬一便道落石不通就無法回家，必需借住在梨山地區親友家，生活十分不便。

谷關工務段長張裕閔指出，目前白天維持單線雙向通行，整點機動放行10分鐘；10／6日以前，晚上7時到翌日上午6時夜間封閉通行。

張裕閔強調，目前公路總局已編列6000萬元將整治上邊坡，包括灌漿錨筋整治邊波及型框植生固定改善等，預計於農曆年前完成；另編列5500萬元興建明隧道，如工程順利預計於2024年初完工，雙管齊下一次到位，全部完成後提供大梨山居民一條安全回家的路。