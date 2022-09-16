台鐵積弊有貓膩！近日又逢台鐵多事之秋，先是中秋節號誌燈故障3天才修好，以及13日平溪線兩度車撞落石，同一天監察院糾正台鐵涉挪用9成以上工程費做網路行銷，台鐵產業工會15日赴交通部陳情，要求實質解決留才問題，不能再將台鐵工程預算拿去網宣，置民眾安全不顧。名嘴謝寒冰15日在《國民大會》節目指出，民進黨政府有意擺爛台鐵，著眼在推動公司化後台鐵周邊土地的利益，才遲不撥經費建預警系統。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，這次中秋搶修過程中，還找退休員工回來協助，台鐵員工也抱怨每天運行都靠硬撐。謝寒冰表示，其實不是只有中秋才這樣，他們已經這樣好幾年了，每一次人力吃緊，就找一些退休員工，用人情拜託的方式，想盡辦法叫他們回來幫忙。隨著台鐵整個內部動盪不安，因為出了事故之後，下台的下台，扛責的扛責，很多人都心寒了，很多台鐵人的想法是，能夠混到退休就阿彌陀佛了。

「這樣怎麼可能解決台鐵的問題呢？因為台鐵現在每天都是在碰運氣。」謝寒冰說，從太魯閣事件發生到現在，政府不是承諾會馬上把預警系統都建好嗎？到現在已經過去多久啦？還不是這樣子，還是一樣靠天吃飯碰運氣。其實幾個月前在北迴線那個地方，還好司機眼尖看到前面有異物阻礙，他自己剎車了，不然就再見，又要死一堆人，「就是運氣好，但你不可能每天都期待，司機都盯著眼睛看，每個人都是鷹眼喔？」

謝寒冰指出，「我個人認為政府是有點半故意，你知道為什麼嗎？因為理論上來講，既然發生這麼重大事故，又是全國關注的，就算台鐵本身經費預算不足，政府中央可以撥臨時的錢，我讓你先建嘛，至少先保住乘客的命嘛，先保障安全嘛。可是政府沒有這樣做喔，還是按照原來的預算慢慢來，然後政府一直在推動什麼？推動公司化。為什麼？我覺得他故意的，就是要讓你知道台鐵千瘡百孔，不公司化不行！」

「等於逼著社會的壓力，讓台鐵去公司化。」謝寒冰強調，台鐵工會現在是反對公司化的，因為第一個，公司化會影響到原來台鐵員工的權利，第二個更可怕的是，台鐵最大的利益是什麼？是台鐵周邊的那些土地啊！因為一旦公司化之後，這些土地怎麼處分，到時候是不是又搭起新一波的炒房？這才是我們最害怕的事情，這是不是根本就是你民進黨政府的陽謀？