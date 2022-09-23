2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽23日在台北體育館進行第2天賽程，高男組高苑工商以84比56大勝松山高中，讓球隊增添不少信心。另外，台北市長參選人黃珊珊上午為高女組高苑工商和輔仁中學之戰開球，用行動力挺基層運動，勉勵大家以球會友。

松山今天多名主力沒有登錄，高苑教練梁有勝賽前跟球員說，「對方的主力也比較多輪休的狀況，大家都是差不多一樣的，大家可以證明自己，防守、進攻，該練的東西把它做好，勝負是另外一件事情。」

高苑此役除了平時較少上場的球員有把握住機會，兩名高一生，殷瑞隆轟下20分、謝昀達貢獻8分。殷瑞隆畢業於嘉義縣水上國中、謝昀達畢業於台南市中山國中，雖然都是JHBL乙級學校，梁有勝強調，「他們國中就是已經是主力中的主力，這兩個就是我們今年重點栽培的球員。」

高一菜鳥謝昀達表示，這場勝利還是從防守做起，沒有人貪功，靠大家團隊合作、多傳導。他也感謝學長的照顧，球隊氣氛很好，重視團隊、從防守做起，期許大家都一起更好。

賽事於9月22日至29日在台北體育館進行，分為大專男女組和高中男女組。今年首度獲得興富發集團挹注資源、冠名贊助，攜手合作在基層孕育更多籃球好手。