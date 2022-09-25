針對近期網路熱烈討論新北國王籃球隊（以下簡稱新北國王）球員戴維斯（Quincy Davis III），將在P. LEAGUE+（以下簡稱PLG） 2022-23 賽季從聯盟認定特例「本土球員」轉為「外籍球員」身分輿論，新北國王25日發佈正式聲明稿，以以下要點為原則重申，「未來出現任何可能危害戴維斯本土球員身分形式決議，都將全力捍衛持有中華民國身分證、護照，唯一國籍為中華民國的戴維斯，繼續以本土球員身分征戰PLG賽場之權利與權益。」

1. 戴維斯於2013年07月09日，正式以《中華民國國籍法》的特殊功勳事由，歸化中華民國國籍成功，並放棄美國國籍，持有中華民國身分證與護照。從此，戴維斯唯一國籍為中華民國，而非雙重國籍，是法律效力上真正的中華民國國民，也是現行其他中華民國歸化外籍籃球員唯一放棄原國籍入籍中華民國的球員。

2. PLG聯盟在2020年09月29日發佈的新聞稿內文開宗明義寫道，「經球隊領隊會議決議，戴維斯將以本土球員身分加入P. LEAGUE+，未來將以自由球員身分與各隊接觸。」內文另外提及，「四支球團於領隊會議達成決議，戴維斯將以本土自由球員身分和聯盟四支球團自由接觸並討論加盟條件。」（備：PLG元年為四支球隊，次年擴編成六支球隊）

3. 新北國王自2021年05月21日加盟PLG聯盟以來至今日，參與的聯盟相關會議如「2021.10.08 賽務決策委員會議記錄」、「2021.10.30 球團會議記錄」、「2021.11.13 球團會議記錄」中，都明確標注戴維斯本土球員身分為特例。

其中「2022.09.15 董事會會議資料」歸化球員議題會議內容，再次重申「2021年10月30日與11月13日賽務決策委員會『球員註冊：身份認定』皆有提及戴維斯為『特例』」；「2021年10月08日賽務決策委員會臨時動議，決議阿提諾不算本土球員，出賽資格為洋將身分」。

新北國王與戴維斯仍有本土球員合約履行中，未來若有特殊因素被迫改變聯盟認定之本土球員身分，將嚴重危害戴維斯個人權益、球員生涯，也牴觸其合約精神，絕不認同未來任何可能侵犯戴維斯個人權益行為，來變更戴維斯在PLG聯盟的身分認定。

4. 去年夏天戴維斯宣告成為自由球員之時，聯盟之中不只新北國王，還有複數支球隊與戴維斯洽談「本土球員合約」。今年夏天戴維斯與新北國王協商執行球員選擇權（執行，意指延續原合約）過程中，也有複數支球隊以本土球員身分為前題向戴維斯通訊往來提出邀約，顯示各隊遵守PLG元年決議，認同戴維斯在PLG聯盟之本土球員身分。

5. 新北國王在今年休賽季整備，完全以戴維斯為本土球員而佈局，同時也與戴維斯詳細規劃後續生涯，若此時有任何外力介入變更戴維斯本土球員身分，將嚴重影響雙方權益。假設有外力因2022-23賽季聯盟各隊戰力考量，而嘗試變更戴維斯之本土球員身分，新北國王將強力譴責此違背運動家競技精神之行為。

6. 為了協助打造更完善的台灣籃球環境，保障更多不同身分背景球員工作權益，新北國王未來將全力支持與積極參與討論「歸化球員」、「外籍生」在PLG的相關權益議題。

戴維斯放棄美國國籍入籍中華民國，為中華民國征戰眾多國際賽事，也在2013年亞洲盃籃球錦標賽八強賽中，協助中華隊戰勝中國隊開創台灣籃球歷史的「黃金世代」，多次代表台灣出戰各大國際賽的同時，也累積大小傷勢，其中包含不斷困擾他球員生涯、生活起居的椎間盤傷勢。新北國王感謝戴維斯為台灣的付出與犧牲。在聲明稿最後再次重申，全力維護「真正的台灣人」戴維斯的任何球員生涯相關權益。