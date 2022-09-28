《時代》雜誌最新公布TIME 100 NEXT人物名單，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農入選；吳怡農表示，很榮辛與所有「後盾計畫」的夥伴們共同接受這份榮譽，包含陪伴他將近3年的志工、在忙碌工作之餘擔任教官的職業警消與醫護人員、還有國內外的非營利組織。

吳怡農強調，大家願意在忙碌的工作與家庭生活之餘投身公共服務，就是台灣人用力保衛家園的最佳證明。

吳怡農指出，壯闊台灣聯盟從2020年開始，透過上百場的工作坊以及講座，走遍台灣，與上萬名關心台灣國防挑戰的民眾對話，訓練了上千位社區種籽志工，TIME 100 NEXT所表彰的是這場公民運動。除了吳怡農，烏克蘭基礎設施部長Oleksandr Kubrakov，愛沙尼亞總理Kaja Kallas、德國外交部長Annalena Baerbock，都是民主與自由價值的堅定支持者。

吳怡農認為，烏俄戰爭的爆發使得國際更加關注台灣的反應。這次入選TIME 100 NEXT的意義，就是國際社會看見台灣人的決心和行動，給予正面回應與肯定。

吳怡農特別感謝投身於此的所有志工夥伴、專業教官、合作組織，並說榮譽屬於大家，要一起繼續加油；很榮幸與Spirit of America、台灣醫療救護學會以及台灣災難醫療隊隊發展協會共同合作，為台灣的韌性努力。