由在台灣的南非移民所成立的「台灣南非交流協會」，今天與國民黨立委溫玉霞共同舉辦「南非文化遺產日」活動，現場也來了許多駐南非前官員，堪稱「南非幫」大集合。溫玉霞也向在座的外交部次長余大㵢喊話，希望政府更加重視非洲，重視台灣和南非的關係，因為南非是前進非洲各國的重要據點。

9月24日是南非的「文化遺產日」，在這一天，南非民眾都會穿上傳統衣服、舉辦活動、慶祝他們的多元文化。

溫玉霞說，南非是一個多種族的國家，享有「彩虹國度」的美稱，各民族之間彼此都能和睦相處，尤其，2010年舉行的世界盃足球賽，更加強了南非各種族之間的團結，非常值得其他國家學習。

溫玉霞表示，在擔任不分區立委之後，除了服務台商和僑胞，也希望舉辦「南非日」的活動，可惜因為疫情爆發，從去年延到今年，雖然好事多磨，但能邀請到這麼多好朋友共同出席，大家一起敘舊，回憶在南非生活的美好時光，還是非常開心。

溫玉霞也特別介紹協辦單位「台灣南非交流協會」，他們是一群住在台灣的南非人，平時為促進台灣和南非的文化交流而努力，希望更多的台灣人喜歡南非。