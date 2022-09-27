眼見「新台灣人」戴維斯到底該算本土或洋將議題越演越烈，搶在PLG召開董事會之前，包含台北富邦勇士、桃園領航猿、台新夢想家、新竹街口攻城獅與高雄鐵人突然發布聯合聲明，直接把擁有戴維斯的新北國王與聯盟排除，內容主要是要在董事會建議增列第五類新本土球員，同時開放戴維斯與阿提諾成為本土球員。

以下是五隊的聯合聲明內容，『近日戴維斯球員身分認定風波，五隊聯合說明如下。一、緣由：P. LEAGUE+ 球員身分定義有「本土球員」、「華裔球員」、「外籍生球員」及「外籍球員」四類。戴維斯於第一季即將開打前表達加入之意願，唯一的歸化球員身分，不屬於四類資格，但因戴維斯當時有傷在身，為了協助其延續籃球生涯，各隊同意將其視為特例，開放一年，以後有需改變再議。第三季開打前，因第二位歸化球員阿提諾加入聯盟，董事會討論如何決定戴維斯、阿提諾之球員身分，並推動規章化。

二、討論方向：（一）董事會希望賽務規章的訂定是以公平性為最大原則，而不是維持用特例的方式延遲這個議題，並強調規章化的重要性。規章必須對各球團和各球員是公平的，並且明確訂定規範以利遵循。

（二）目前聯盟內符合歸化資格的球員僅有兩位，要解決一致性問題的根本有兩個大方向：1. 讓歸化球員的數量增加， 2. 一律都算洋將。

（三）以國家隊考量，如果未來歸化球員在聯盟一律都算洋將的情況，球隊主動尋找歸化洋將的動力不足，優秀球員對於歸化中華民國也缺乏誘因，對國家隊未來戰力發展不利。如果鼓勵讓歸化球員的人數增加，不只可幫助解決聯盟戰力平衡的問題，更可厚植國家隊人才庫，國家隊可依國際賽事性質、球隊陣型需求或球員健康狀況做靈活運用和調整，幫助國家隊取得更好的成績。

（四）如符合資格的門檻設太高，將導致球隊和球員對於歸化中華民國籍的意願大幅降低，更影響球員權益，不但國家隊人才庫問題仍無法解決，聯盟也無法達到應有的歸化球員人數進而平衡戰力。不論是可量化的門檻如：年紀、聯盟出賽年限，或是難量化的門檻如：貢獻度、球迷認同度，或是人為因素太高的門檻，如：國家隊出賽場次，或是已不存在的規定門檻，如：放棄國籍。

（五）持有中華民國護照和身份證是歸化球員資格的核心，各隊也應盡力維護歸化球員的公平和保障權益。

三、五隊董事會提案：開放各隊一名歸化球員，並歸類為第五類「新本土球員」。身分資格：16歲後取得中華民國身分證、護照。親生父母皆非持有中華民國護照或身分證。

（一）戴維斯符合資格。以規章為基礎保障戴維斯資格，而不是有時間性的特例。（二）阿提諾符合資格。因公平性原則，新竹攻城獅同意與其餘四隊同步使用新本土球員。（三）球隊應保障歸化球員三年合約。（四）將視實際執行狀況，未來針對洋將使用人數或時間做適合的調整，以顧及本土球員上場時間。』