根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯30日爆料，「小皇帝」詹姆斯多次找上「一眉哥」安東尼戴維斯，希望他可以成為湖人頭號進攻核心，且接管這支球隊，「戴維斯表示，37歲的詹姆斯一直在他耳邊訴說，要他接管這支球隊，然後其他人會追隨他的領導。」

事實上，從詹姆斯過去待在騎士、熱火與湖人等隊期間，整個球隊的進攻核心或領袖，永遠都由詹皇自己擔任，詹皇會開始跟安東尼戴維斯勸說接管湖人，主因還是他的年歲已大，加上他不太可能永遠都待在湖人打球，才會開始要求戴維斯接管球隊。

「只要一想起今年的比賽，我就非常興奮，身上也起雞皮疙瘩，我期待健康的一年，做我能力所及的事，」相當期待新球季開打的安東尼戴維斯表示，「今年夏天我專注在打磨自己身體，盡力做到最好，我已經為了新球季做好準備，目前打滿82場例行賽。」

畢竟攤開安東尼戴維斯過去歷史，傷痛問題始終圍繞著他不放，幾乎從未打滿一整個球季，全身上下也都幾乎傳過傷勢，就算他想要從詹姆斯手上接管湖人，前提還是他可以力保健康，但在他的職業生涯當中，他卻從來沒有做到過，就看新球季是否可以成真。