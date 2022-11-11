大台南小黃公車不止跑山區、海線，未來將擴及更多散村地區，交通局規畫11條小黃公車路線，新增六甲、山上、善化及西港等平原散村，11日舉辦路線版圖說明會。台南市長黃偉哲表示，雖然服務僅8萬人，但偏鄉不能單看服務人數，而是要看服務路線的覆蓋率。

黃偉哲表示，這次招標11條小黃公車路線，是歷年來最大規模的一次，未來小黃公車覆蓋近全台南近半的行政區，用小黃公車的方式，除了能夠服務偏鄉居民、減少碳排也降低了成本，另外還能減少一些大車所帶來的交通的問題。

交通局長王銘德表示，此次規畫路線有五大策略「低運量公車離峰班次改小黃公車行駛」、「公車路線截彎取直」、「填補公共運輸缺口」、「散村地區增設預約站牌」及「串聯醫療、學校、交通轉運節點、地方生活中心」，不但可改善傳統公車的服務效率，同時透過預約服務，提供居民更彈性的乘車選擇。

交通局表示，新路線規畫以貼近居民在地需求為原則，站點設置力求滿足居民的種種生活需求，如就學、休閒等，此外，各路線也都結合交通轉運節點，更跨域結合不同單位的公共服務，像「綠20-2」在楠西結合健保署醫療巡迴服務據點，「藍29」也延伸到佳里奇美醫院，全方位滿足各種交通需求。

交通局強調，小黃公車服務比照一般公車，可在站牌處候車，另外也提供預約服務。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，可預約每日早上6點到晚上10點的時段。另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可到府接送，是鄉親最便利的搭車方式。