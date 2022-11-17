為增進地方產業發展、減輕洪患影響，臺南市長黃偉哲持續投入改善區域排水防洪能力，其中針對位於麻豆排水主要集水區之官田、下營及麻豆區三區，也與中央合作規劃多項整治工程，因地制宜針對不同需求進行防洪改善，希望能加速提升防洪水準，讓鄉親免於水患之苦。

水利局說明，官田區為麻豆排水上游支線之主要集水區，易受麻豆排水頂托影響，全線排水路斷面寬度或堤岸高度不足，考量綜合治水概念，市府規劃部分渠段仍維持自然土坡型式，並優先針對頂角橋匯流處上游段辦理護岸拓寬辦理「官田區南廍排水(頂角橋上游)應急工程」，整建380公尺護岸，本案已於111年3月完工，可保護周邊約1,000人、保護面積約為50公頃，並可提升官田區防洪效益。

大溪橋擴寬改建已完工。(台南市水利局提供)

此外，位於麻豆排水中上游之下營區，因集水區地勢相對低窪，重力排成效不彰，為改善集水區治水防洪成效，市府先行辦理大溪橋擴寬改建、下營排水左岸加高、北頂中排出口閘門及抽水設備工程，並考量極端氣候影響，持續向中央單位爭取「下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程」治水經費，辦理15cms抽水站及部落防護工程，預期可提高下營市區防洪能量並保護周邊約2,300人、保護面積約為30公頃，而麻豆排水位於國道1號至橋頭港埤橋段，目前也已佈設10台移動式抽水機組，後續將於下營排水出口左岸及橋南57號水門旁增設抽水設備，加速排除內水，有效降低周邊社區淹水風險。

北頂中排出口增設閘門+抽水設備已完工。(台南市水利局提供)

而麻豆排水中下游一帶及埤頭排水沿岸之麻豆區則因地勢平坦且相對低漥，內水不易排出，為避免該區柚子園區及工業區受水患影響，市府積極辦理該地區治水工作，包含完成麻豆排水拓寬整治近12公里、埤頭排水護岸治理近4公里、埤頭排水瓶頸段西邊寮橋擴寬改建工程、推動「麻豆工業區市地重劃工程」建立全區下水道系統、完成麻豆公10、公11兩座滯洪池(可容納約10萬噸洪水量)、新設麻工(12cms)、麻柚(9cms)抽水站。

麻柚抽水站已完工。(台南市水利局提供)

目前也持續推動「臺南市麻豆區R幹線雨水下水道工程」、「麻豆區苓子林抽水站設備更新應急改善工程」及「麻豆區小埤抽水站設備更新應急改善工程」，除R幹線雨水下水道工程預計於今年度完工外，小埤抽水站及蓄洪前池、苓子林抽水站等工程預計於112年汛期投入運作，可保護周邊約3,000人、保護面積約為75公頃，加速提升麻豆地區防洪水準及排水系統的建置，同時，為進一步提升埤頭社區之防洪能力，也針對埤頭排水完成全段治理、永安宮抽水站，並增加預佈移動式抽水機以因應防洪排水需求。

埤頭里李開通里長表示，這幾年水利局辦理埤頭排水整治、設抽水站及佈設移動式抽水機協助排洪，較過去社區長時間淹水問題有大幅改善，也希望能持續提升保護里民生計柚園。

黃偉哲市長最後表示，為因應氣候變遷日益劇烈，治水工作「沒有最好、只有更好」，往後將再持續投入經費辦理大曾文區治水工程，使易淹水地區風險大幅減低，未來面對極端氣候，會抱持一棒接一棒繼續拚的信念，落實綜合治理及韌性承洪，期盼帶動產業升級與地方繁榮，實現台南躍登宜居樂活城市。