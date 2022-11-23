國立臺南大學國際事務處執行教育部高教深耕計畫，協助新生融入在地生活及體驗國際化的校園學習環境，特別邀請美國在台協會高雄分處文化新聞組組長蔡南亭博士，於11月22日蒞臨通識博雅教育講座，以「21世紀全球競爭力的終極密技」為題，引導現場學生進行跨文化交流。

蔡南亭組長擁有美國史丹佛大學宗教學博士學位，通曉中文、台語，於2010年加入美國國務院前，曾在美國公、私立大學教授亞洲宗教學及哲學，外交生涯中曾派駐喬治亞、菲律賓以及中國，並在2020年7月就任美國在台協會高雄分處文化新聞組組長。蔡南亭博士與南大同學分享全球化下的關鍵能力，以及外語學習資源，再由美國在台協會留美顧問Darian Tai經理說明美國留學途徑，勉勵同學把握各種出國學習機會，拓展國際視野。

國立臺南大學希望藉由講座引導學生進行跨文化交流，培養面對未來挑戰所 需的各項能力。(照片/臺南大學提供)

南大胡家勝國際長表示，此次是南大首度與美國在台協會合作辦理講座，希望藉此開啟新型態的台美雙方文化與教育交流。在後疫情時代存在許多的重大變革，對學生們的未來能力培養都具有關鍵性影響，希望藉由講座引導學生進行跨文化交流，培養面對未來挑戰所需的各項能力。

南大陳惠萍副校長表示，衷心感謝蔡南亭組長專程前來南大演講，與本校師生們分享未來大環境變動局勢，期望師生們藉由此次演講，能更進一步啟發多元思考，拓展出新的教學思維及學習成果，提升學生們的國際視野。