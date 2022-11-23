南市長黃偉哲天天起大早掃街拜票。（張毓翎攝）

選舉逼近，拚連任的民進黨台南市長候選人黃偉哲近來天天透早就展開掃街拜票行程，最近不少鄉親發現他「好像瘦了」，黃偉哲說，在拚選舉時，重要的市政行程也要顧，所以現在是「蠟燭兩頭燒」，最近選舉期間，更是整整瘦了5公斤。

黃偉哲今天一早「挺台南繼續拚」車隊遊行，從柳營區果毅國小出發，在沒有黨籍議員候選人陪同下，他搭乘吉普車在柳營區大街小巷穿梭，沿途有社區關懷據點的阿公、阿嬤組成「千歲團」，看到車隊經過，在路口熱烈地加油打氣。

距離投票日剩下3天，被問到近來投入選舉後體重有沒有變化？黃偉哲說，2018年選舉結束後，他瘦到79公斤，然而當了4年的市長，他又胖到90公斤；最近選舉期間，他再度瘦回85公斤。

另外黃偉哲周五的選前之夜，敲定在競選總部前舉行音樂會，黃偉哲說，音樂使人放鬆、壓力下降，最近大家因為選舉都繃緊神經，反而希望用比較輕鬆的方式，營造一個快樂的選舉氛圍，讓大家聽完音樂會後，回家睡個好覺，隔天再出門投票。