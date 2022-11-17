國民黨台南市長候選人謝龍介爭取65歲老人健保免費，曾遭台南市長黃偉哲暗諷「敗家子政策」，最近選舉公報出爐，黃偉哲競總發言人邱莉莉竟將「老人健保免費」列為首要政見，遭到謝龍介競總發言人蔡宗豪抨擊「打臉黃偉哲」，邱莉莉回應，政見並未與黃偉哲衝突，這項政策本來就要視財源狀況逐步調整。

距投開票日不到10天，近日選舉公報出爐，藍綠台南市長選情延伸到競選發言人短兵相接，蔡宗豪17日抨擊邱莉莉在選舉公報上的首要政見列「老人健保免費」，是打臉黃偉哲，因為謝龍介在競選開跑時主張老人健保免費，還遭黃陣營暗諷是「敗家子政策」。

蔡宗豪認為，當初謝龍介打出「65歲老人健保免費」政策時，遭黃偉哲陣營狂酸是「敗家子政策」

邱莉莉是黃偉哲競選發言人，她的議員選舉公報上，列出首要政見卻是謝龍介主打的福利牌，直呼邱是打臉黃偉哲。

蔡宗豪與邱莉莉各是藍綠市長發言人兼第8選區市議員候選人對手，2人為己為主，交手白熱化。蔡宗豪指出，台南市是6都唯一長輩還要繳健保費的城市，謝龍介推出「老人健保免費」政見，卻遭黃偉哲認為老人健保費全免對財政造成負擔，邱莉莉卻把該項政見放在第一位，「連自家人都不挺」。強調「換人換黨」保障台南老人福利。

邱莉莉表示，自己的政見和黃偉哲並不衝突，各項福利推動本來就要視財源狀況逐步調整，65歲長輩全免是希望達到這目標。