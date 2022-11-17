台南市中西區體3地下停車場，上方規畫為公園、共融式遊憩設施等。(曹婷婷攝)

台南市的蛋黃區、中西區為小吃美食、古蹟觀光景點重鎮，但也屢遭詬病停車困難，為解決市中心停車空間不足，台南市政府爭取建置中西區體3地下停車場，將有577席汽車停車格，明年3月完工、5月啟用，地面層還有共融式運動公園、溜冰場、全年齡籃球場等設施，將成民眾休閒運動、遊憩新據點。

交通局指出，中西區體3地下停車場整體工程總經費8.03億元，中央補助4.19億元，目前已完成90％，今天下午由台南市長黃偉哲舉行上梁儀式。

台南市中西區體3地下停車場，上方規畫為公園、共融式遊憩設施等。(曹婷婷攝)

黃偉哲說，鑑於市府周邊民眾洽公與通勤通學停車需求急遽增加，加上永華國民運動中心營運後，帶動市民運動風氣蓬勃發展，現有停車空間確有增加必要性，因此，市府積極向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助新建立體停車場。其中，體3地下停車場為目前興建的7座停車場中，停車位數量最多者。尤其，地下是停車場，上面又是一個大公園，符合民眾遊憩休憩和停車的需求。

中西區長汪慶龍說，遊客來到台南或民眾要到市區吃小吃、觀光休閒等，常常抱怨停車不易，未來這座停車場完工後，走路到海安路約10分鐘路程，相當方便。

交通局局長王銘德表示，體3地下停車場新建工程基地位於永華國民運動中心北側，鄰近永華市政中心及未來先進運輸系統轉乘場站，且為中西區進入安平地區的中繼站，停車場採地下2層設計，共577席汽車位及34席機車位；地面層配合運動中心意象，形塑共融式運動公園，提供環場步道、微熱山丘、山丘之星、日光廣場、溜冰場、全年齡籃球場、共融遊戲場等設施。

交通局表示，停車場主體工程已大致完成，現正進行地面層公園景觀設施施作，未來完工後，將導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，提升停車場使用效益與服務品質。