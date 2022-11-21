高雄市長選戰，在藍綠夾殺下，無黨籍候選人曾尹儷今（21）日端出政策牛肉指出，婦女自懷孕起2年可免費停車（汽機車）及免費搭乘大眾運輸的優惠措施。另將推出晚上6時後公有停車場汽機車停車免費措施，希望民生紅利讓選民有感。

曾尹儷提到，自從她參選以來，一直強調未來的市長須能體恤傾聽基層民苦民怨，尤其歷經這2年疫情後，零售商業活動明顯低落經濟蕭條，市井小民荷包都普遍緊縮，消費能力意願也降低。

曾尹儷端出交通政策指出，為體恤並感謝婦女為社會增加人口生育之重大貢獻及辛勞，婦女自懷孕起2年可免費停車（汽機車）及免費搭乘大眾運輸的優惠措施。另外，晚上6時後公有停車場汽機車停車免費措施，吸引民眾下班後多出外消費活動，刺激活絡商圈經濟。

曾尹儷認為，少收的停車費60～120元，即使會減少千萬元以上的停車收入，但政府只要妥善規畫分配預算，可以從大型公共建設等項目確實樽節使用，預算上不會有太大問題。

曾尹儷提到，她過去長期居住於美國首都大華府地區，華府停車收費也是1小時30元台幣，而以高雄的薪水收入水平來說，一個小時30元的收費標準，其實不算低廉，她早就想建議市府應參考國外很多城市為刺激商圈經濟，實施晚間6時後路邊停車免費的做法，盼拋出誘因，藉此活絡商圈及經濟。