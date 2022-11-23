2022桃園仙草花節平日交通管制措施。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園仙草花節假日交通管制措施。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園仙草花節將於11月27日開幕，展開為期15天的系列活動，往年仙草花節都有相當多人潮，預估今年也將有大量遊客湧入楊梅，為求活動順利，楊梅警方與地方守望相助隊合作，配合市府規畫交通管制勤務，籲民眾多加配合注意。

楊梅警分局指出，仙草花節活動展場位於楊梅區楊湖路三段239號上湖派出所對面花田，自行開車的民眾可於楊湖路二段左轉楊湖路719巷，再右轉楊湖路三段135巷前往停車場停放車輛；離開時則由楊湖路三段233巷出口離場，右轉楊湖路二段719巷至上湖一路右轉，沿著上湖一路即可到達楊湖路三段，接台31線離去。

楊梅警分局提醒，假日期間楊湖路三段（楊湖路二段916巷至上湖一路）採雙向封閉管制，大型車輛於楊湖路一段與泰圳路口改道行駛，左轉泰圳路接上湖一路往台31線行駛，避免造成車輛堵塞，楊梅警分局將於各路口編排警民力在現場指揮引導，請大型車輛駕駛配合指揮提前改道。

警方也說，活動期間市府交通局有規畫接駁專車，由展區往返楊梅火車站與富岡火車站，屆時欲前往參觀的民眾可多加利用。