2022桃園仙草花節開幕邀民眾賞遊浪漫紫色花海。(呂筱蟬攝)

2022桃園仙草花節開幕邀民眾賞遊浪漫紫色花海。(呂筱蟬攝)

2022桃園仙草花節27日在楊梅休閒農業區登場，12.5萬株桃園2號香華仙草花紫色花海浪漫綻放，今年主題「仙茶之舞」以時尚農業的美學概念，設計5大亮點裝置，主裝置「仙茶之舞」，象徵舞者以動感的旋轉舞姿，邀請民眾在仙草花田留下美麗倩影，展期為期15天至12月11日止，歡迎民眾造訪。

桃園仙草花節今年舉辦第4屆，號稱台版普羅旺斯，活動會場5大裝置藝術除有主裝置仙茶之舞外，還有「仙茶聚」具象舞者翩然的身姿，歡迎遊客周周都來相聚。「仙茶亭」以竹編、仙草染材質，設計一葉仙草外觀，作為民眾休憩的空間。「仙茶色」以仙草染旗幟，隨著楊梅的風飄動，就像仙草茶冉冉上升的茶氣，「仙茶韻」則是展現仙草精緻化農業的一心四葉。

桃園市副祕書長邱俊銘指出，2022桃園仙草花節特別與在地小農及水土保持局合作，精選20攤參與農創市集，販售桃園最具特色的農村好物。12月3日有限定的「仙舞茶」下午茶點邀請民眾共享；最後一周則有第一屆「小小青農仙草班」授證儀式，邀請民眾一起品嘗手做仙草餅乾；另外還有仙草花泡泡世界、金喇叭賓果音樂銅樂會、曼斯特低音銅管四重奏戶外音樂會、流行客家藝術饗宴等多項精彩展演活動周周輪番上陣。

農業局長郭承泉表示，歷年楊梅區農會開發的仙草產品，將今年仙草花節活動重出江湖，像是仙草麵包、仙草吐司、仙草維也納、仙草茶糖、仙草牛軋糖等，以及最有名的仙草烏骨雞湯、新開發的仙草冰淇淋都在現場展售，遊客不容錯過。