仁愛立體停車場為複合式商場，1樓空間正積極招商，預計年底或明年初將完成招商。（邱立雅攝）

竹東鎮民眾長年飽受難停車之苦，現有信義停車場啟用後仍未能消化停車輛，17日仁愛停車場終於剪綵啟用，停車供給較興建前增加3倍有餘，533席汽車停車格。除了改善停車空間，1樓規畫設置商場，預計在今年底或明年初完成招商，屆時將一併開放停車空間，並採試營運1個月模式，待得標業者完成商場內部裝潢後，將全棟正式對外營運。

仁愛立體停車場從2020年10月動土開工，興建期間歷經疫情、營建物料上漲，及缺工等大環境影響，終於突破萬難，竹東鎮長張順朋表示，這是繼信義立體停車場後，竹東第2座公有立體停車場順利落成，也是竹東第一座複合式商場，象徵竹東邁向進步城市的重要里程碑。

仁愛立體停車場流線型的外觀設計形似高檔百貨，相當有質感，停車供給也較興建前增加3倍，除改善停車問題之外，1樓還有商場空間，張順朋表示刻正辦理招商，明年將有大型購物商場或量販店進駐營運，讓近10萬人口的竹東民眾便利採買。過去無大型商場，採買要跑外地，非常不便，影響居住意願，現在終於有了商場，讓竹東生活機能更完善，張順朋希望有更多的人移居竹東，打造好生活好交通好方便。

仁愛立體停車場為地下1層、地上6層樓立體停車場，全棟鋼骨結構，汽車停車位533席、機車停車位92席，1樓為商場使用，2至6樓為停車場空間。建設課表示，工程總經費4億8901萬6000元整，交通部補助2億2592萬5000元，公所自籌2億6309萬1000元，預計明年1月底前完成招商，1樓的購物商場，得標營運業者尚有6個月整建裝潢期，明年中旬將可開始對外營運。