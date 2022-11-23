楊文科以領頭羊的氣勢，帶領竹東鎮國民黨籍提名候選人向選民懇託支持。（楊文科競總提供／羅浚濱新竹傳真）

國民黨新竹縣長候選人楊文科，23日晚以領頭羊的氣勢，帶領竹東鎮國民黨籍提名候選人向到五穀宮廟前向選民懇託拜票，並預告25日晚間7點，將在竹東鎮戲曲公園舉辦選前之夜，當晚將有前總統馬英九、前副總統吳敦義及藝人郭子乾前來站台，為全縣國民黨候選人加油打氣。

楊文科到竹東鎮五穀宮廟前與竹東鎮長候選人張順朋合體造勢，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、前新竹縣長邱鏡淳、立法委員林思銘及縣議員候選人上官秋燕、彭余美玲、馮守亮、黃豪杰等人都出席。

楊文科說，執政4年來竹東鎮的發展大家有目共睹，包含轉運中心、聯合辦公大樓、全民運動館、竹東文化大禾埕、科學園區三期計畫、台68接竹東東峰路新闢工程等，都在如火如荼進行。另外，竹東外五里交通改善，將規畫自由街拓寬12米，民眾關心的就學問題，二重國中擴校也著手進行中。

楊文科表示，連任後要與竹東鎮長張順朋攜手，在既有的基礎上繼續建設地方，25日的選前之夜選在竹東鎮全力衝刺選票，也邀請縣民一同參與晚會，並向選民懇託26日票投4號楊文科。