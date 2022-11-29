民進黨九合一選舉慘敗，役期延長政策是否生變？是否會如期於今年年底前公布？或因選舉結果有所調整？國防部發言人孫立方今在例行記者會表示，有關役期調整議題，國防部評估考量的主要因素，包括敵情威脅改變、烏俄戰爭啟示、防衛作戰需求、強化部隊戰力及役男生涯規劃等，必須以統整方式進行通盤研議。

孫立方說，這項工作是國家重大施政，國防部將持續研議並與有關部會進行會商，因全案之相關行政程序仍未完成，目前沒有可以詳細說明的內容。

至於役期延長的行政程序完成時間，孫立方說，目前沒有可以詳細說明的內容，將視行政程序完成後，會向社會大眾詳細說明。

此外，國防部今年開始推動新式教育召集作法，在第4季進行成效檢討後，明年仍維持新舊教召並行做法；全動署動員管理處副處長陶成濬上校表示，因教召訓練能量仍逐年調整中，故明年僅增加部分14天的流路，並將維持5至7天的教召。