中國大陸多個大城市近日調整防疫政策以方便市民的出行和生活，優化措施主要集中在取消市內公共交通查驗核酸檢測陰性證明，部分城市明確在購買藥品或者醫院的普通門診時可憑綠碼通行。12月4日晚間，山東則進一步明確，取消強制「落地檢」，並明確居民進入部分公共場所和乘坐公共交通時，不再查驗健康碼和核酸檢測陰性證明。

根據山東省衛健委消息，自今天（12月5日）零時起對有關疫情防控政策措施進行優化調整。居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公交、出租車等公共交通工具，不再查驗健康碼和核酸檢測陰性證明。居民通過互聯網平台或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等「四類藥品」，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再需要實名登記信息。取消交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所強制性核酸檢測「落地檢」要求，繼續提供「願檢盡檢」服務。

杭州4日晚間發佈《杭州市關於優化調整疫情防控相關措施的通告》，提出不再開展常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」，各地繼續提供便民檢測服務；除養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐地鐵、公交車等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」；通過藥店購買「四類」藥品的人員，不再要求核酸檢測和賦碼促檢。此前，杭州要求居民在購買四類藥品後，需要在24小時內進行一次核酸檢測，否則將會將健康碼賦黃碼。

12月2日至4日，除北京、天津、重慶、上海四個直轄市外，石家莊、廣州、深圳、昆明、南寧、哈爾濱、鄭州、武漢、濟南、南昌、寧波等省會城市或大城市也宣佈優化市民出行措施。在這些政策中，「核酸檢測陰性證明」、「綠碼」成為共同的關鍵詞。

目前大陸多地健康碼頁面均關聯了核酸檢測訊息，湖北、甘肅健康碼取消核酸超時提醒後，多地健康碼改版預期受關注。

「重慶發佈」在12月3日的推文中表示，「盡快有序恢復正常生產生活秩序」的「盡快」，就是還有一個很短的過程，且盡量短，以滿足市民對正常生活的期盼。「現階段的恢復不是一步到位，但放開的方向堅定不移，實現放開措施和範圍上的小步走不停步」。「人民需要正常的生活，城市需要正常的煙火氣，這就是人民至上。」