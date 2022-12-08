據中新網引述中國鐵路微信公眾號消息指出，按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制防控政策要求，自即日起，對進返京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施。

而各鐵路客運車站，也取消對進京旅客和京津冀通勤人員查驗「北京健康寶」綠碼和48小時核酸檢測陰性證明。取消購票環節進返京限制，各次途經、終到北京列車，恢復辦理到京延長補票業務。

此外，北京市電影局也發佈通知從7日起，進入電影院可不再查驗核酸證明，掃碼即可入內。