大陸國家衛健委發言人米鋒8日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，《十條優化措施》（《新十條》）出台後，各地迅速行動，制定具體的落實舉措。大陸國家疾控局傳染病防控司一級巡視員賀青華表示，對於醫療機構、中小學等特殊場所仍需查核酸陰性證明。

發布會有記者提問，除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所以外不再要求提供核酸陰性證明和健康碼是出於哪些考慮？落地檢跨區域流動人員不再要求提供核酸陰性證明和「落地檢」的考慮是什麼？

賀青華表示，雖然Omicron變異株致病力明顯減弱，但是老年人，有基礎性疾病的重點人群感染後發生重症的風險較高，尤其是住在養老院、福利院這些場所的人員。還有醫療機構、托幼機構、中小學等特殊人群集中的場所，這類場所一旦有傳染源引入，容易發生聚集性疫情。

因此對於進入這些特殊場所的外來人員需要提供核酸檢測陰性證明。進入一般場所的人員，包括乘坐公共交通工具，跨區域流動人員，均不需要提供核酸檢測陰性證明，也不需要開展落地檢測。但是要做好個人防護，規範佩戴口罩，減少集聚。

《新十條措施》還提出大型企業及特定場所可以由當地自行確定一些防控措施，各地可根據當地的疫情防控形勢採取針對性的措施。同時，《二十條措施》裡面也提到對於一些重點企業可以採取一企一策，《新十條》是對《二十條措施》進一步的延續和更新。剛剛提到對於跨地區不再查驗陰性證明，不再查驗健康碼，不再開展落地檢，這都是基於這三年來全國各地疫情防控的經驗和信心。