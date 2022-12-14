大陸官方公布13日全國新冠肺炎感染者病例數，本土病例新增2249例。不同以往的是，數據不再公布無症狀感染者數據。大陸國家衛健委對此說明稱，當前新冠肺炎核酸檢測實行願檢盡檢的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，從今（14）日起不再公布相關資料。

據大陸國家衛健委網站消息，13日0時至24時，大陸31個省市區和新疆生產建設兵團報告，本土病例新增2249例，以廣東1044例最多，其次為北京的476例、重慶179例、海南112例。

觀察者網報導，對於不再公布無症狀感染者數據，中國疾控中心應急主任李群表示，當前，新冠肺炎核酸檢測實行「願檢盡檢」為主的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，也無需去醫療機構就診，難以準確掌握無症狀感染者的實際數量。但對無症狀感染者繼續由基層醫療衛生機構指導居家健康檢測，關心其健康狀況，給予相應服務。

近期大陸官方公布的新冠肺炎疫情數據，呈現下降趨勢，被認為與民眾感知不一致。李群回應稱，主要原因一是防控措施進一步調整優化後，不再按行政區域開展全員核酸檢測，除重點人群、重點場所外，其他人員以「願檢盡檢」為主，全國核酸篩查人數總量下降，醫療機構報告感染者數據相應減少；二是無症狀感染者、輕症患者及疑似病例，特別是快篩陽性人員居家治療，無需去醫療機構就診，相關訊息無法納入醫療機構填報數據中。