大陸新一代戲劇男神邢昭林，擁有俊俏的臉蛋與187公分的挺拔身形，於2017年在《雙世寵妃》中飾演萬眾矚目的「八王爺」墨連城後便爆紅，受到大批觀眾的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，今（14）日稍早於微博上公開自己確診的消息，並完整記錄高燒不退的整個病程，直呼「我都快燒傻了」引發網友熱烈討論。

邢昭林今日稍早於微博上PO文表示「前幾天沒上線是因為我感染新冠了。我認真的記錄了每天的情況，希望能給大家一個直接的參考。簡單總結重點：一定多喝水！比流感嚴重，還是很難受的，所以日常防護要做好，但沒必要恐慌！過兩天嗓子好了會再更新視頻，給大家簡單聊一下康復的經驗。希望大家都要健健康康的！」公開自己確診的消息。

而在邢昭林公開的影片中，只見他第一天紀錄時，體溫為38.4度，快篩顯示陰性，但之後體溫不斷升高到38.7度，快篩仍是陰性，讓他開始疑惑自己到底是否確診，不過一起出去玩的朋友已確診，他因此更加小心；果然，到了第二天下午，高燒退了之後快篩就呈現陽性，讓他忍不住直呼「完了！我陽了」，之後他又反覆發燒到39.5度，表示「我都快燒傻了」，整個呼吸道及喉嚨也相當疼痛、全身無力，直到他求救中醫朋友建議他用冷水煮「生薑燉蔥湯」後他才開始出汗降溫，體力也逐漸恢復。到了第4天，邢昭林除了聲音沙啞、喉嚨痛以外，已經沒有其他症狀，快篩也呈現陰性，待喉嚨復原就能恢復正常生活。

不過邢昭林也強調「這跟所謂的感冒流感還是不一樣的，所以大家還是要注意防護」，網友看到後也紛紛表示「保護好自己，多喝水寶貝」、「多多休息，照顧好自己」、「多喝維他命C，早日康復」。