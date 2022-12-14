南韓女團BLACKPINK中的人氣成員Jennie，擁有甜美外表與火辣身材，加上超強個人魅力與舞台實力，受到大批海內外粉絲喜愛。近日忙著與團員飛往世界各地展開巡迴演唱會的她，近日在法國巴黎的演唱會上極盡寵粉，除了脫掉上衣只穿著一件黑色內衣外，還在演唱會準備結束時大跳性感艷舞，讓台下觀眾熱血沸騰。

BLACKPINK於10月展開「BORN PINK」的世界巡迴演唱會後，便開始飛往世界各地，而剛結束北美演唱會的她們，不久前又馬不停蹄地飛往歐洲，並在12月11至12日間於法國開唱，當晚除了湧進大量的粉絲外，人群中竟也出現法國總統夫人碧姬馬克宏 （Brigitte Macron）與其保鑣觀看演唱會的身影，讓現場觀眾又驚又喜，立即在網路上掀起熱烈討論。

Brigitte Macron au concert de blackpink c pour m’abattre pic.twitter.com/jvbRsX9ZWy — سارة (@d2jjk1) December 12, 2022

另外，在此次的法國演唱會中，寵粉的Jennie也送上「粉絲福利」，其中一套造型竟只穿著一件黑bra搭配高衩百褶裙性感登場，讓台下粉絲嗨到最高點，甚至在她們準備下台時，Jennie還隨著音樂扭腰擺臀，大秀凹凸有致的火辣身材及翹臀曲線，再度讓粉絲們尖叫聲不斷。而影片公開後也立即吸引網友瘋傳，紛紛留言「好辣」、「金珍妮總是不讓人失望」、「好想在現場」。