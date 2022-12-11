EPEX現場又唱又跳，互動橋段也有誠意撂中文。（ON INN ASIA提供）

韓國新生代偶像團體「EPEX」11日在台北挑戰一日兩場演出，獻出他們的台北表演初體驗，今是他們在台的第3天，晚場演唱會時大夥分享，這趟已吃了不少美食、走了不少旅遊行程，像是在101大樓合照、上陽明山看夜景，光是短短幾天的活動就讓他們愛上了台北，甚至笑說：「吃到小肚肚都出來了。」

EPEX究竟多愛台灣的美食？10日結束工作之後，他們移師心心念念的鼎泰豐，對8位團員來說無論點什麼都好吃，除了小籠包吃近200顆，對牛肉麵、排骨蛋炒飯以及小菜糖醋排骨更是讚不絕口，今天晚上表演結束後也會繼續吃美食，品嘗鼎王火鍋。唯一較可惜的是碰到下雨天，大夥嘴甜喊話：「所以我們要常常來才行。」

出道1年半，EPEX終於有機會與台灣粉絲見面，強調想把自己的能量分享給大家，今晚包括安可曲在內共演了18首歌，而繼隊長WISH在先前媒體訪問時秀了一段周興哲的歌曲〈以後別做朋友〉，為了紀念首次來台開唱，成員YEWANG也展現苦練成果，清唱五月天的〈後來的我們〉。結束台北的兩場演出後，他們預計月底再度造訪，將直衝台南跨年晚會，體驗更多美食之餘也將挑戰出道以來、人數最多的舞台。