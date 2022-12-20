南韓男歌手兼演員李路（이루）是資深男歌手太真兒的兒子，憑著父親光環出道後，他靠著自身努力及溫柔的嗓音於歌壇中闖出名號，「情歌王子」的形象深植人心，備受眾人喜愛。但近日卻傳出他疑似載人還酒駕，酒測濃度已達到吊銷駕照等級，網路上一名YouTuber還公開他當時酒駕的影片，令眾人相當震驚。

根據南韓媒體的報導，李路在本月19日晚上11點半左右，喝醉酒後仍自行駕車上路，甚至副駕駛座還載著其他人，而他在行經漢南大橋跟東湖大橋之間時，疑似為了超車而加速變換車道，沒想到卻失控撞向一旁的護欄，撞擊力道之大讓現場竄起一陣濃煙，嚇壞同樣行經於此的其他用路人，趕緊停車察看情況，而他的車子及護欄都受到嚴重的損害。

警方到場後，立即為李路進行酒測，沒想到他血液裡的酒精濃度已到達吊銷駕照的程度。所幸這場事故中沒造成任何人傷亡，卻造成漢南大橋附近的江邊北路交通大打結，塞車將近1小時才恢復正常。目前警方已放李路及友人回家，待他與同行人酒醒後再進行盤查，而他們之後恐怕會以「涉嫌酒駕罪」而遭到判刑。

事實上，李路於2005年以歌手身分出道後，曾紅極一時，後來甚至跨足戲劇圈，在電視劇《紳士與小姐》中參與演出，近日他才剛接下日日劇（每日播出的連續劇）的演出邀請，如今他卻可能因酒駕退出新劇演員名單中。

'이루'라는 예명으로 활동한 가수 겸 배우 조성현 씨가 음주운전 사고로 경찰에 적발됐습니다.https://t.co/K5Dh4fp3vt — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) December 19, 2022

가수 겸 배우 이루로 추정되는 사고 장면이 유튜브 캠에 포착됐다. https://t.co/lm585hzRUo

유앤빌리지에서 강변북로 동호대교를 촬영해 실시간 생중계하는 유튜버 A씨의 영상을 보면, 한 차량이 차선을 이탈해 1차선으로 급하게 끼어들더니 가드레일을 들이받고 그대로 전도된다. pic.twitter.com/TexU2r1pwb — ㄱㄴㄱ (@Forna____) December 20, 2022

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