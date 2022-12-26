南韓知名男星宋仲基在26日稍早被媒體爆料正熱戀英國女友後，他便透過經紀公司HighZiumStudio高調宣布認愛，女方神級美顏也因此登上南韓各大搜尋排行榜當中。巧的是，前妻宋慧喬首次挑戰的新類型韓劇即將在4天後上檔，讓不少網友懷疑這是「巧妙的安排」。

由宋仲基、李星民、申鉉彬等人主演的夯劇《財閥家的小兒子》才剛官宣播畢，宋仲基便高調認愛英國正妹女友，讓他的討論度瞬間衝上前幾名，就連前妻宋慧喬也成為關注的焦點。但微博上有網友發現，宋慧喬的新戲《黑暗榮耀》，是一部相當有挑戰性的新類型戲劇作品，與她過去所飾演的溫柔婉約、楚楚可憐或甜美俏皮的形象完全不同，宋慧喬甚至在接受採訪時透露，這是她拍戲以來第一次被賞巴掌的戲，使戲劇尚未播出而備受熱議，但當宋仲基認愛的消息一出後，她的新聞就被前夫的新戀情給蓋過，引來不少網友開玩笑表示「怎麼就這麼剛好」、「是想報復前妻嗎？哈」、「這個時候發表，為了氣死前妻吧」、「前妻新劇要上了，趕緊官宣新女友，說好的戀愛不公開呢？」、「就是沒有要讓你好過」。

據了解，宋慧喬首度演出的Netflix新劇《黑暗榮耀》即將於30日首播，她在劇中飾演復仇型的黑暗角色，是她出道26年來第一次挑戰的類型，而為了詮釋好角色，宋慧喬在劇中的甩耳光橋段都「來真的」，讓她傻眼到一度忘詞，不過她自然的演技獲得金牌編劇金銀淑的盛讚，還原度121%，甚至才看過初剪版本，就知道不能與宋慧喬結怨。

事實上，敢愛敢恨的宋慧喬當年與宋仲基展開離婚調解後，因雙方沒有贍養費等資產問題，因此僅花26天就完成離婚手續，之後宋慧喬便刪光過去兩人在IG上愛的紀錄，徹底與對方切割，如今雖各自精彩，但新戲即將播出卻遭前夫新戀情蓋過，也讓不少粉絲為她抱不平。