台南市議員李文俊在台南市正副議長郭李配敗選後，面對跑票與黨紀的質疑，首度吐露心聲，選前即有感會兩邊落空，但認定郭信良沒誠意搭檔，所以選擇投給邱莉莉，在25日晚間已宣布退黨，沒有加入民進黨團運作規畫。

台南市議長選舉選前與無黨籍郭信良搭檔參選副議長的李文俊，議長票竟跑票投給對手陣營的邱莉莉，然後自己副議長僅獲3票落選。第一時間未說明跑票原因，許多國民黨支持者罵爆，國民黨台南市議會黨團立即要求開除黨籍，並將李文俊踢出國民黨團運作系統。

經過一夜沉澱，李文俊26日說明，當初國民黨團先決議尋求與其他黨團結合，他的策略即打算坐等邱莉莉與郭信良兩陣營開出最有利的條件，再作出選擇，目的就是要為國民黨拿下1席副議長。

不料決議當天下午，國民黨台南市黨部即要求自己必須與郭信良搭配，他認為國民黨此舉令自己頓失手中握有的籌碼，因當下還有許多無黨籍議員表態選副議長，聽到消息郭暗中盤算是要跟別人搭配，民進黨正國會6個議員在第2輪投票不會票投自己，心中認定郭李配破局。

李文俊表示，他曾向國民黨要求郭信良作出保證，會把他掌握的票投給自己，卻連國民黨台南市黨部主委林進旺也無法給出保證，因此認定對方沒誠意搭配，「叫我如何同意？」。

李文俊強調一路走來始終如一，最終目的就是幫國民黨拿下1席副議長，但對國民黨的作法很失望，「國民黨是故意要弄我」、「有感覺會兩邊落空」。他表示已宣布退出國民黨，未來沒有規畫加入民進黨團運作。