23歲韓國男星朴志訓近日在主演《弱美男英雄Class 1》飾演總是孤獨行事的陰沈模範生「延時恩」，他談到角色時對於其「孤獨感」很有共鳴，他提到限定男團「Wanna One」活動結束後，自己一直都是Solo活動為主，「獨自一人待在待機室，與不得不獨自完成該做的事情，那些所帶來的孤獨感，與時恩在家時的孤獨感很相似。」他因此將類似的情感，融入角色中詮釋。

對於延時恩在校園裡感受到的「憤怒」，朴志訓也能理解，「對於模範生時恩來說，考100分和獲獎是非常理所當然的事情，但因為遭到同學霸凌欺負而影響成績，他當然會生氣。」他回顧自己練習生時期，也有過相同的敏感情緒，「在練習生時期，如果我有做不到的舞蹈動作，就會萌生『你贏還是我贏』的心態，繼續不斷練習，那種『拼了命也要贏』的態度和時恩是相似的。」

朴志訓也透露，為了表現角色延時恩身材矮小、陰沈的形象煞費苦心，他特別研究了肢體動作，在拍攝時故意彎著身體、駝背，還有配合角色長時間都坐在座位上，肩膀刻意一高一低不對稱的抬起。還特意減重讓身型更單薄，「一開始參加動作訓練，很自然的減了體重，但最後乾脆少吃一點，把肌肉也減掉，前後大約瘦了5公斤，但因為我的骨架大，稍微不注意就會在鏡頭前顯壯，我就會再穿上外套來修飾身型。」

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