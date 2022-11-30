24歲南韓女星金律喜過去曾以女團「LABOUM」身分出道，以甜美臉蛋與清新氣質受到眾人喜愛，但2017年宣布退團後沒多久，就嫁給樂團FTISLAND成員崔敏煥並生下一子，在當時未婚生子引發爭議，但兩人仍挺過輿論壓力，再生下雙胞胎女兒，便透過YouTube頻道分享育兒生活，人氣逐漸回升。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日曬出與姊妹淘聚會的照片，意外引來不少酸民批評，讓她忍不住暴怒回嗆。

金律喜28日於個人IG上曬出與姊妹淘聚會玩樂的照片，照片中只見律喜染了一頭金髮，並穿著V領毛衣及皮質短褲，大方展現凹凸有致的身材曲線，頭上還俏皮的戴上皇冠，看起來就像少女般，絲毫沒有媽媽味。但沒想到卻因此引來酸民批評「不好意思，既然都當媽了，可以有媽媽該有的樣子嗎？」喜律看到後也不打算忍氣吞聲，不客氣地回嗆「請問怎樣才是媽媽該有的樣子，跑來這裡他X的發神經，我可是打扮得漂漂亮亮出來的」，直爽回應獲得大批網友好評，紛紛跳出來表示「本來就是，你管人家穿什麼」、「什麼叫做媽媽該有的樣子」、「管真多」、「先管好自己的生活吧！還管人家穿什麼」、感覺他生活很苦命」、「這種人真可悲」。

事實上，年僅24歲的律喜在2018年嫁給FTISLAND成員崔敏煥後，先產下1子，隨後又懷上雙胞胎女兒，使她體重一路飆到83公斤，但在產後憑著驚人意志力狂鏟了30公斤，身材也恢復到少女時期的模樣，讓外界相當欽佩，加上她不吝嗇地傳授育兒方法及穿搭技巧，受到許多年輕媽媽們的喜愛，人氣也絲毫沒有因為當了媽媽而下降。