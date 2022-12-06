大陸女星張檬於今年10月嫁給男星金恩聖，甜蜜的婚姻生活羨煞旁人，不過近日卻於微博上發文：「承諾這東西，聽的人記住了，說的人早忘了。」引來外界聯想婚姻是否亮起紅燈。對此，她於當日下午發文回應，並反駁婚變傳聞。

以《天涯明月刀》、《倚天屠龍記》等多部戲劇而走紅的女星張檬於5日在微博上發文，表示：「承諾這東西，聽的人記住了，說的人早忘了。」隨後，那篇貼文立即遭到刪除，引發網友們暗自揣測是否是婚姻發生變數。直到當日下午，她才發文坦承是與老公金恩聖大吵了一架，並PO文寫下：「吵了個大架，嗓子都啞了，大腦不在線了，小號忘切了，我手欠了。」解釋自己只是想在小號上發文宣洩情緒，沒想到會因為失手，而造成網友們的誤會。

張檬在微博上發文，卻秒刪。(圖／翻攝自張檬微博)

此外，在貼文底下的留言區中，張檬也透露吵架原因，指出「這邊建議不要在姨媽馬上到來之際探討問題，置（至）於承諾，是因為這句：『老婆說什麼都是對的。』」請粉絲們不用太為她擔心。

張檬發文解釋發文原因，並曬出自己的手機名稱備註。(圖／翻攝自張檬微博)

對此，網友們也迅速跟上張檬的語氣，逗趣留言指出「這邊建議您不要吵架，直接上手薅頭髮」、「這邊建議你把小號說一下，我不會告訴其他人的」、「君子動口不動手，動口贏不了的話，你可以直接上腳。」而張檬也走出吵架低氣壓。開心的和網友們留言互動。表示「我們君子動口不動手，我考慮下次留個勞力士(牙印)在他手腕上。」、「可能平靜的生活總不吵架就想找碴，這樣才有煙火氣吧。」