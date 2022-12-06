54歲女星伊能靜2009年與「哈林」庾澄慶離婚後，2015年再婚嫁給大陸演員秦昊，兩段婚姻共育有一子一女。感情生活相當甜蜜。豈料，日前卻在抖音上發布眼含淚光的影片，遭疑是婚姻生變。對此，她此前在抖音以及微博上發文澄清，然而，仍有不少網友在貼文留言造謠攻擊，讓她不堪其擾。近日，她在微博上發文表示將控告造謠網友。

女星伊能靜與秦昊結婚後感情甜蜜，還誕下一女，幸福美滿的家庭生活令人稱羨。豈料，日前有陸媒爆料指稱秦昊與一女一同用餐，相談勝歡，此外，伊能靜也在抖音上發布眼眶含淚的特效影片。遭疑是婚姻生變。雖然伊能靜於事後在微博上發文澄清秦昊外遇傳聞，也表示自己在影片中並無暗示意味。呼籲網友們別暗自揣測。

近日，伊能靜在微博上發文感慨女兒的貼心，指女兒幾乎天天做禮物給媽媽，甚至在出國時，還弄了個手工項鍊，讓她在想家人時可以拿出來睹物思人。並在文末中感嘆寫下「我希望他們知道，這世界上有人，你怎麼吵都吵不散，怎麼吵都只有愛。這就是爸爸媽媽。」此外，也在臉書上公布自己現在人在日本，預計12/9-11會有三天活動在W 酒店，歡迎粉絲們前來。

伊能靜發文感慨女兒的貼心。(圖／翻攝自伊能靜微博)

在貼文底下，粉絲們也紛紛留言祝福，希望這一家人的感情能夠長長久久。然而，過去婚變傳聞的風波並未因伊能靜的澄清而止息，仍有不少網友們暗自揣測兩人的婚姻是否穩定，更有人留言表示她的發文只是在「蹭熱度」。對此，伊能靜也於微博上發文指出「造謠屬非法行為，已請律師取證。」呼籲網友們停止一切造謠行為。