動漫《頭文字D》的山路競速片段讓觀眾看得興奮不已，如今出現一名公車司機，幾乎完美重現片中技巧，在崎嶇的山路不斷甩尾過彎，影片曝光後也讓數萬名網友驚呼根本是真人版頭文字D，還笑說絕對不要搭上這班公車。

上月24日，日本網友「草ッターwwwww」在推特貼出一段影片，只見影片中的公車司機在類似北宜「九彎十八拐」的山路上以神乎其技的駕駛技術行駛，面對180度的彎度，靈活轉動方向盤不斷過彎，車頭還緊貼著護欄，看得讓人冷汗直流。

原PO笑稱「這是頭文字B？」。影片曝光已累計1687萬人觀看，不少日本網友留言：「想知道司機名字，不然以後不小心上車」、「我絕對不敢搭他的車」、「車上乘客不會嚇尿嗎」、「看得冷汗直流」、「公車可以在山路這樣跑也太強了」、「這是賽車手退役來開公車的吧」。

事實上這段影片已流傳多年，有網友指出，這段影片應該是後製過的，有刻意加快撥放速度，再搭配頭文字D的配樂與急煞音效，營造出司機高速行駛、不斷甩尾的錯覺。