泰國曼谷日前舉辦音樂活動「808 Festival」，參加活動的樂迷入場前必須接受安檢。日本遊客Hitomi Okemoto指控，現場執行安檢的保全趁機性騷擾，不僅隔著褲子觸碰女性下體，甚至把手伸進胸罩襲胸。據當地媒體報導，受害的女性超過10人。

根據泰國媒體報導，這場音樂會僱用保全人員執行安檢，卻未事先告知，也沒取得參加者同意，逕行觸摸女性身體，至少10名女子宣稱被不當對待。指控的人並指出，搜身主要針對女性，男性根本沒被這麼仔細搜查。

「我參加過許多其他活動，從來沒發生這種事，太過分了」，Hitomi Okemoto氣得直說，以後再也不會參加「808 Festival」。主辦單位宣稱，保全在進行毒品搜查，屬於標準程序，入口處也有設置相關告示。

保全強調，他們只是照指令辦事，防止毒品滲入，因活動才3天就有100多人被抓到攜帶毒品。警方介入調查後，該名亂摸的保全被罰款1000泰銖（約新台幣940元）。