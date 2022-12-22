陳姿吟投資珠寶店面遭竊，玻璃大門(右)被炸裂。（BellaCouture提供）

女神陳姿吟跟王子蔡興國情誼深厚。（BellaCouture提供）

要價1克拉、250萬以上的GIA Fancy pink 粉紅色愛心鑽是鎮店之寶。（BellaCouture提供）

有「最美鄰長」之稱的音樂珠寶設計家陳姿吟，氣質高雅出眾，怎麼也沒想到自己，有一天會因為上社會新聞被媒體追著跑。日前他投資的珠寶店竟遭竊，店面玻璃門還被炸裂，她說：「發生這種事我一開始覺得害怕，現在卻覺得十分的荒謬，唯一值得慶幸的是，對方不識貨沒有把『鎮店之寶』給偷走，不然，我真的會損失慘重欲哭無淚了。」

陳姿吟喜歡音樂又愛寶石，自創珠寶設計品牌時就將自己的愛好結合在工作，由於她的設計慨念都含有音樂元素，因此才擁有音樂珠寶家的頭銜。

她除了在知名飯店設櫃外，更大膽在疫情期間先是於天母新光三越開創品牌概念館，去年又在大安路精品街設立旗艦店，原本是為了擴展事業版圖，沒料到是惡夢的開始。

今年8月整個店面被炸裂，嚇得她當下就火急火燎的將旗艦店撤回，雖然店內珠寶沒有被偷竊，但整體裝潢損失初步估算然仍超過百萬。」

她心有餘悸表示：「當時珠寶櫃裡有我們今年特別主打的許多GIA愛心切割粉鑽，全球每年出產不到50顆的粉紅色鑽石，裡面只有6％是愛心形狀的切割，所以每顆裸鑽的價格約250萬！還好這麼稀有的寶物沒有被偷走，不然我的損失就破千萬了，真的是感謝讚美神的保守看顧。」

得知她的慘痛際遇，許多好友紛紛安慰她，包括「音樂界的郭富城」雙簧管oboe王子蔡興國、「歌劇魅影 」戲劇院雙簧管首席

JEFFRAEY REINHARDT及LA知名葛萊美得獎製作人WARRENHUART、金鐘金馬獎提琴手康尼媚，旅法新銳長笛家胡志偉、英國交響樂團指揮家IBAN 等這些如冬季驕陽的暖意讓她倍感溫馨。

她說：「從創業至今，我每年都會舉辦珠寶設計展音樂會，雖然今年遭遇不順心的事，但明年2月的音樂珠寶會依舊如常舉辦，別看我外表柔弱，我可是越挫越勇的性格，未來除了音樂融入我的設計概念，我還會嘗試將建築之美變成我的創作來源。」