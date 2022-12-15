苗栗縣南庄鄉通往向天湖及蓬萊村、獅潭仙山等2條偏遠山區路線，過去一直由苗栗客運提供載客服務，但因平均載客量不佳，交通部有意停止偏遠客運路段補貼，苗栗客運因而研擬停駛，南庄鄉公所為了鄉民交通方便，向交通部申請補助經費購置幸福巴士，將以預約方式提供向天湖及鹿場等部落民眾使用，通車典禮日前舉行，苗栗縣長當選人鍾東錦夫人陳美琦專程前往祝賀，期望補足原鄉部落民眾交通不足。

南庄鄉公所爭取幸福巴士替代原有客運班車，日前舉行通車典禮。（楊文昌提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉東邊區域包括有東河、向天湖、石壁、鹿場、鹿山及鹿湖等部落，其中向天湖及往鹿場的苗21線沿線等地，都是知名觀光景點，多年來，苗栗客運一直安排每天3個班次，由南庄老街往返向天湖，載送當地學生、長輩及遊客等。南庄鄉的南邊區域則有蓬萊村、八卦力部落等，同樣由苗栗客運負責每天5個班次，由南庄老街往返獅潭仙山，每天雖然載客量不多，但對於部分缺乏自有交通工具的學生和長輩來說，公車仍有不可或缺的重要性。

南庄鄉公所爭取幸福巴士替代原有客運班車，日前舉行通車典禮。（楊文昌提供／謝明俊苗栗傳真）

由於向天湖的5824線公車，因長期載客量偏低，交通部有意要取消本線的客運行駛營運補助，使得部落民眾紛紛向南庄鄉公所、苗栗縣政府、以及當地選出的縣議員楊文昌、鄉代副主席莊新妹、鄉代風志雄及東河村長風木基等陳情，希望能提出替代方案，協助解決交通不便問題。

南庄鄉公所爭取幸福巴士替代原有客運班車，日前舉行通車典禮。（楊文昌提供／謝明俊苗栗傳真）

經過南庄鄉公所向交通部提案申請補助，獲得交通部撥款購置中型巴士1部，並由楊文昌等協調縣府工務處協助向新竹監理處申請巴士行駛路權獲准，經過1個月的試營運，日前舉行通車典禮，由南庄鄉長羅春蓮及新當選的縣長鍾東錦夫人陳美琦等人主持典禮。未來將以預約方式，提供東河、向天湖、石壁、鹿場、鹿山、鹿湖等部落居民使用，維護原民部落行的權益，至於蓬萊仙山線客運將待客運業者決定停駛後再行規畫替代方案。