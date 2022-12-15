日本新版安保戰略將載明大陸是「空前最大戰略挑戰」，並提及台海和平穩定等內容。國立政治大學日本研究碩博士學位學程教授李世暉指出，此舉係向中國劃設一條紅線，並表明日本有能力確保這條紅線不被侵犯；同時，日本在戰略上也已轉為「積極的戰略模糊」。

由台灣日本研究院與政大日本研究學位學程主辦之「2022國際變局與未來台灣經濟展望」座談會今（15）日於台北舉行，身兼台灣日本研究院理事長的李世暉於會上表示，日本於安全保障方面的作為採現實主義觀點，希望透過強化武力，嚇阻敵國不至於在區域引發戰爭或採取冒進行為。

論及日本新版安保戰略時，李世暉強調，過去日本對台海問題較為曖昧模糊、甚少直接提及，多交由日美安保來處理。這次明確提及台灣，表示日本向中國發出一個訊號：「日本的紅線在這裡，且日本有能力確保這條紅線不被侵犯」。

李世暉認為，畫出紅線並非壞事，可讓大陸更理解他國在此區域的底線，北京較不會做出誤判，這對區域局勢的安全有正面效果。

李世暉指出，日本不是現在才關心台海，只是過去把此問題丟給美國考慮，日本只專注防衛本土；而今，美國也不希望獨力支撐太平洋西岸的安全問題，期望日本扮演更重要的角色。李世暉認為，日本目前戰略上已轉為「積極的戰略模糊」，但不會朝戰略清晰發展。

儘管是「積極的戰略模糊」，但李世暉指出，日本自認沒有違背過去與中國互動的原則，包括認知一個中國、長期支持台海問題和平解決等，但現在提及這些原則的同時，日本還把軍事上的發展（提升防衛預算等）呈現出來，讓大陸感受到壓力，藉此向北京透露，一旦台海和平穩定受到破壞，日本會扮演一定角色。

李世暉直言，過去歷史問題和軍事發展是中日關係的重點，如今已轉移至台海議題。對於台海情勢，日本現有意願扮演更重要角色，且軍事能力也正在提升；美國也有意願讓日本分攤區域安全。

至於新版安保戰略會否影響中日關係，李世暉表示，大陸認為過去自己不高興，日本就會退讓，但現在發現不一定如此，因此，中日會恢復到大國之間的互動關係，即兩國關係有進有退、雙方有矛盾但可以合作。他評估，中日不會因為安全保障上的對峙，影響其他領域的合作，這是未來可以持續觀察的趨勢。

對於未來的中日關係，李世暉認為「不會變壞」，中日都有動機要讓彼此關係變好。日本正等待中共二十大一中全會結束、新一屆的中國政府組織與體制方向就定位之後，就會展開下一波的中日互動，「明年中日應該會有一些滿具體的緩和措施。」