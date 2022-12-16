日本知名賣場唐吉訶德來台展店後廣受歡迎，就連疫情嚴峻期間也都大排長龍，其吉祥物藍色企鵝「DonPen」更是深植人心。未料，近日官方公告，這隻擔綱吉祥物多年的企鵝即將退休，並公布繼任者，日本網友看到後全傻眼，直問「這哪位」，更要求留下DonPen。

唐吉訶德今天(16日)上午在官方推特發文「重大通知」，表示為了加強宣傳自家的「熱情價格」，決定更換吉祥物，讓DonPen退休，由「Dojou-chan」接任。只見官方圖片中，新任吉祥物Dojou-chan為掛著「熱情價格」的日文片假名「ド」(Do)擬人化，與原來DonPen企鵝可愛模樣相差甚遠。

此舉引發不少粉絲不滿，紛紛在PO文底下開轟：「抱歉，這哪位？」、「還我DonPen！」、「新的吉祥物有夠醜」、「一點美感都沒有」、「行銷部門是換人了嗎」、「笑死，這設計師是誰」、「整個都走味了」、「企鵝可愛多了」。

不過事情似乎迎來轉機，唐吉訶德推文遭「炎上」後，社長吉田直樹轉貼此篇貼文，宣稱大家的聲音他都有聽到，並表示這項決定自己毫不知情，會立刻連絡相關部門召開會議，了解情況。而在稍早，吉田直樹也公告結果，表示由於收到眾多粉絲們強烈請求，公司將會讓「DonPen」繼續擔任吉祥物，希望大家可以繼續給予意見。