林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）
林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）
林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）
林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）
林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）
林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）

林采欣最近和莫宰羊推出新曲〈匆匆那年〉，今（22日）受邀出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會，林采欣說：「自己平常就蠻喜歡逛展的，今年開始做了很多藝術創作，看展對我來說是學習，也是能量補充。」她今搶先逛展，一進入會場就非常震撼，「從地板到牆面天花板，讓人真的像進入海洋一樣身歷其境，看到大鯨魚從身邊游過去真的太開心」。

特展其中一區可以透過投影變成海洋生物，問到想成為哪種海洋生物？林采欣興奮表示希望成為鯨魚，因為鯨魚的龐大的身軀，承載太多生命，同時給海洋那麼多養分，能成為鯨魚太酷了，逛完展後整個少女心大爆發，直呼自己已經忍不住拍好多張照片，每個展區都不想放過，「光之影海洋展真的非常厲害，一走進去就會讓人眼睛為之一亮目不轉睛，大家一定要來看」。

「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」由日本知名光影創意公司NAKED INC.時隔三年重新升級製作，這次為了台灣觀眾特別規畫專屬展區，將在全球首次公開升級版的新內容。透過光影藝術、傳感體驗、專屬香氛及音樂等元素的融合，帶大家親自感受以美麗的視覺及真實的水感所結合的海底隧道，潛入海底6500 m的海洋世界，探索在水族館中無法看見的神秘「光之影海洋世界」，感受身歷其境的360°環繞式光影藝術。

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