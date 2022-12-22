林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）

林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）

林采欣今出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會。（寬宏藝術提供）

林采欣最近和莫宰羊推出新曲〈匆匆那年〉，今（22日）受邀出席「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」開幕記者會，林采欣說：「自己平常就蠻喜歡逛展的，今年開始做了很多藝術創作，看展對我來說是學習，也是能量補充。」她今搶先逛展，一進入會場就非常震撼，「從地板到牆面天花板，讓人真的像進入海洋一樣身歷其境，看到大鯨魚從身邊游過去真的太開心」。

特展其中一區可以透過投影變成海洋生物，問到想成為哪種海洋生物？林采欣興奮表示希望成為鯨魚，因為鯨魚的龐大的身軀，承載太多生命，同時給海洋那麼多養分，能成為鯨魚太酷了，逛完展後整個少女心大爆發，直呼自己已經忍不住拍好多張照片，每個展區都不想放過，「光之影海洋展真的非常厲害，一走進去就會讓人眼睛為之一亮目不轉睛，大家一定要來看」。

「NAKED OCEAN IN TAIPEI 光之影海洋展」由日本知名光影創意公司NAKED INC.時隔三年重新升級製作，這次為了台灣觀眾特別規畫專屬展區，將在全球首次公開升級版的新內容。透過光影藝術、傳感體驗、專屬香氛及音樂等元素的融合，帶大家親自感受以美麗的視覺及真實的水感所結合的海底隧道，潛入海底6500 m的海洋世界，探索在水族館中無法看見的神秘「光之影海洋世界」，感受身歷其境的360°環繞式光影藝術。